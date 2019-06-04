В среду, 5 июня, во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, будут обсуждать освобождения удерживаемых лиц и вопросы безопасности. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась в Киеве", - написала Олифер.

По ее словам, в разговоре стороны обсудили повестку дня работы в ТКГ 5 июня. "Основные вопросы - освобождение заложников и вопросы безопасности", - добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на возвращение Кучмы.