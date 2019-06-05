Племянница Ротару попала в больницу: что произошло [ Редактировать ]
Известная украинская певица Sonya Kay сломала обе руки и попала в больницу Барселоны. 28-летняя племянница Софии Ротару неудачно упала во время прогулки по столице Каталонии.
Об этом инциденте звезда рассказала на своей странице в Instagram. По словам артистки, она прогуливалась по столице Каталонии на электросамокате, упала, после чего потеряла сознание от болевого шока. Жители Барселоны мгновенно вызвали скорую помощь, поэтому певица пришла в себя уже после госпитализации.
"Во время путешествия в Барселону, со мной произошла очень неприятная история. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорое выздоровление и снятие гипса! Спасибо всем за поддержку", - прокомментировала свое фото певица.
Также Sonya Kay призналась, что страховки у нее не было, поэтому лечение оказалось очень дорогим, а отпуск после премьеры клипа "Лайв" подпорченным. Однако местные врачи были заботливыми и вежливыми, что очень порадовало украинку.
Раньше сообщалось о том, что София Ротару трогательно поздравила внучку с днем рождения. А также внучка Софии Ротару взбудоражила поклонников пикантным снимком.
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