Известная украинская певица Sonya Kay сломала обе руки и попала в больницу Барселоны. 28-летняя племянница Софии Ротару неудачно упала во время прогулки по столице Каталонии.

Об этом инциденте звезда рассказала на своей странице в Instagram. По словам артистки, она прогуливалась по столице Каталонии на электросамокате, упала, после чего потеряла сознание от болевого шока. Жители Барселоны мгновенно вызвали скорую помощь, поэтому певица пришла в себя уже после госпитализации.

"Во время путешествия в Барселону, со мной произошла очень неприятная история. Я упала и повредила обе руки. Очень жаль, но надеюсь на скорое выздоровление и снятие гипса! Спасибо всем за поддержку", - прокомментировала свое фото певица.

Также Sonya Kay призналась, что страховки у нее не было, поэтому лечение оказалось очень дорогим, а отпуск после премьеры клипа "Лайв" подпорченным. Однако местные врачи были заботливыми и вежливыми, что очень порадовало украинку.

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