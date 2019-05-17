Внучка легендарной украинской артистки Софии Ротару Соня Евдокименко регулярно делится с подписчиками в Instagram новыми снимками.

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Фотографии Софии вызывает восхищение у окружающих, а также поклонников юной красавицы в соцсетях. Внучка Ротару в очередной раз продемонстрировала свой безупречный вкус и чувство стиля. "Милейший человек! Принцесса из сказки!", - написали поклонники в Instagram.

Ранее сообщалось, что внучка Ротару поразила фигурой в спортзале, а также что Джанабаева рассказала о ревности Валерия Меладзе.