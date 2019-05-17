"Принцесса из сказки": внучка Ротару расстрогала фанатов новым снимком [ Редактировать ]
Внучка легендарной украинской артистки Софии Ротару Соня Евдокименко регулярно делится с подписчиками в Instagram новыми снимками.
Фотографии Софии вызывает восхищение у окружающих, а также поклонников юной красавицы в соцсетях. Внучка Ротару в очередной раз продемонстрировала свой безупречный вкус и чувство стиля. "Милейший человек! Принцесса из сказки!", - написали поклонники в Instagram.
Публикация от Sofia Eve (@iamsofiaeve)
Ранее сообщалось, что внучка Ротару поразила фигурой в спортзале, а также что Джанабаева рассказала о ревности Валерия Меладзе.
по теме
Maruv на пуантах представила новый клип
Maruv с популярным швейцарским певцом и диджеем Monsimann выпускают совместную песню "Mon Amour"
Опухоль у Газманова: артист сделал жесткое заявление
Известный советский и российский певец жестко обратился к СМИ
"Дешевый нищеброд": Собчак шокирована роскошью Киркорова
Ксения Собчак показал, как живет Киркоров
Седокова вернулась в Украину
Украинская певица Анна Седокова, которая уже длительное время проживает в России, вернулась в Киев
Экс-солистка "Тату" ошарашила откровенным фото
34-летняя Юлия Волкова поделилась с поклонниками откровенными снимками