Мировые цены на нефть эталонных марок, в частности Brent, активно снижаются на фоне роста запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на август на лондонской бирже ICE Futures упали на $2,18 (3,52%) - до $59,79 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 29 января нынешнего года.

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Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $2,43 (4,54%) - до $51,05 за баррель.

Нефтяные котировки упали сразу после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране. Так, запасы выросли на 6,77 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2 млн баррелей.

Раньше сообщалось о том, что цены на продукты в Украине бьют рекорды. Также сообщалось о том, что в Украине упали цены на популярный продукт.