Климкин отреагировал на отказ Рады об отставке [ Редактировать ]
В четверг, 6 июня, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период". Об этом он сказал в эфире телеканала "112.Украина".
"Я искренне хочу это сделать. Считаю, что это является нормальной, европейской, политической культурой, когда появляется новый президент, команда спокойно уходит в отставку", - сказал глава МИД.
По его словам, он готов сотрудничать и помогать, поскольку у него есть сеть связей и понимание определенных процессов.
"Все же призываю депутатов положительно рассмотреть мое заявление", - подчеркнул Климкин.
Он добавил, что будет работать "в переходный период" и не собирается прятаться под стол от ответственности.
При этом министр добавил, что в будущем не собирается покидать внешнюю политику, но хочет переориентироваться на внутренние процессы, чтобы "сделать реальное сотрясение" и "драйв".
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада провалила голосование за отставку Климкина.
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