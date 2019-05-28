На Климкина подали в суд [ Редактировать ]
Во вторник, 28 мая, на министра иностранных дел Павла Климкина подали в суд. Об этом сообщает "УНН".
"Народный депутат Виктор Вовк хочет судится с министром иностранных дел Павлом Климкиным о присвоении дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправными действия министра иностранных дел Павла Климкина по представлению президенту письмом МИД в части присвоения дипломатического ранга народным депутатам Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому. Также народный депутат Виктор Вовк просит суд признать противоправным и отменить соответствующее письмо в Министерство иностранных дел в части представления министра Павла Климкина о присвоении дипломатического ранга депутатам Гарасимову и Логвинскому. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что назначение Богдана обжаловали в Верховном суде, а также что на Зеленского подали в суд.
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