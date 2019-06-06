В среду, 5 июня, около 12:00 во дворе дома на улице Руська города Ривне под колеса автомобиля попал ребенок. Полицейские на месте происшествия установили, что 41-летний житель, водитель автомобиля Peugeot Expert, заезжая задним ходом во двор собственного дома, совершил наезд на сына возрастом 1,3 года, передает "Сегодня".

Медики, которые немедленно прибыли на вызов, лишь констатировали смерть мальчика.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортное средство полицейские изъяли и доставили на штрафплощадку.

В соответствии с медицинским освидетельствование 41-летний водитель был трезв. Мать малыша на момент трагедии находилась в доме.

Ранее сообщалось, что грузовик попал в ДТП на мосту и повис в воздухе, а также в Харькове маршрутка влетела в авто.