В Ривне отец на авто переехал насмерть сына [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, около 12:00 во дворе дома на улице Руська города Ривне под колеса автомобиля попал ребенок. Полицейские на месте происшествия установили, что 41-летний житель, водитель автомобиля Peugeot Expert, заезжая задним ходом во двор собственного дома, совершил наезд на сына возрастом 1,3 года, передает "Сегодня".
Медики, которые немедленно прибыли на вызов, лишь констатировали смерть мальчика.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Транспортное средство полицейские изъяли и доставили на штрафплощадку.
В соответствии с медицинским освидетельствование 41-летний водитель был трезв. Мать малыша на момент трагедии находилась в доме.
Ранее сообщалось, что грузовик попал в ДТП на мосту и повис в воздухе, а также в Харькове маршрутка влетела в авто.
по теме
В Николаеве водитель потерял сознание и спровоцировал ДТП (фото)
В четверг, 6 июня, на ул. Лазурной в Николаеве столкнулись микроавтобус "Газель" и минивэн Fiat Doblo
На Одесской трассе произошло смертельное ДТП (фото)
В четверг, 6 июня, вследствие тройного ДТП на трассе Киев-Одесса погиб один человек
Под Ривне в ДТП пострадали двое детей
Во вторник, 4 июня, произошло автопроисшествие в Ривне с участием легковушки и грузовика
В Харькове маршрутка влетела в авто, пострадали 15 человек
Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей
Под Ивано-Франковском произошло смертельное ДТП (фото)
В понедельник, 3 июня, в селе Лесной Коломыйского района на автодороге Н-10 столкнулись два автомобиля