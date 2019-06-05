В Днепре водитель сбил подростка на переходе (видео) [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Lada сбил подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, передает "Информатор".
Предварительно известно, что у пешеходного перехода остановился автомобиль, пропуская подростка. Когда мальчик вышел на дорогу, его сбил водитель Lada, который не заметил пешехода. Водитель не пытался скрыться и сразу вызвал на место скорую, а также правоохранителей.
Медики оказали мальчику первую помощь и госпитализировали его детскую областную больницу. Ребенок находился в сознании, однако у него травмирована голова. Ему не больше 15 лет.
Патрульные оградили место аварии конусами и вызвали на следователя по ДТП. В деталях случившегося разберутся правоохранители.
Ранее сообщалось, что под Киевом произошло масштабное ДТП, а также в Харькове маршрутка влетела в авто.
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