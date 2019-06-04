В Харькове маршрутка влетела в авто, пострадали 15 человек [ Редактировать ]
В Харькове маршрутное такси столкнулось с малотоннажным авто. В результате ДТП пострадали 15 человек, передает "УНН".
Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус "Рута".
Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести. Сейчас врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
На месте происшествия работают правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: Нацполиция
сообщалось, что под Львовом перевернулся микроавтобус, а также водитель авто потерял сознание и влетел в бетонную опору.
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