В Харькове маршрутное такси столкнулось с малотоннажным авто. В результате ДТП пострадали 15 человек, передает "УНН".

Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус "Рута".

Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести. Сейчас врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Нацполиция

сообщалось, что под Львовом перевернулся микроавтобус, а также водитель авто потерял сознание и влетел в бетонную опору.