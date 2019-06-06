Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, указав, что не может пренебречь волей 73% избирателей, поддержавших его кандидатуру на выборах, и добавив, что хотя и устает, особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах, но в целом неплохо себя чувствует. При этом он предложил требовать от народных депутатов проголосовать за предложенный им законопроект об импичменте. Об этом говорится в обнародованном 6 июня ответе на петицию на сайте президента.

"Уважаемые авторы и подписанты петиции о моей отставке! Согласно действующему законодательству, должен ответить на ваше обращение и требование. Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 Основного Закона нашего с вами государства", - отметил Зеленский.

Он привел выдержку из закона, согласно которой, "полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; несостоятельности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья; смещения с поста в порядке импичмента; смерти".

"С другой стороны, хочу предложить вам требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект Закона "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", который был подан мной в Верховную Раду 29 мая этого года. Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное - реальный способ", - подытожил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский выдал государственные стипендии спортсменам Украины.