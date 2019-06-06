Зеленский выдал государственные стипендии украинским спортсменам [ Редактировать ]
Фото: "24 Канал"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении государственных степендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил главу Госпогранслужбы, а также назначил начальника СБУ.
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