Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников антигитлеровской коалиции с 75-й годовщиной начала операции "Оверлорд". Как известно, с высадки союзников в оккупированной нацистами французской Нормандии открылся Второй фронт.

"Поздравляю участников антигитлеровской коалиции с этой знаменательной датой - открытием Второго фронта. С тех пор отсчет до конца Второй мировой войны пошел на месяцы. Светлая память и низкий поклон всем павшим в борьбе против нацизма и фашизма - независимо от гражданства и национальности. Никогда больше!" - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, операция "Оверлорд" началась 6 июня 1944 года с самой масштабной в мировой истории высадки воздушного десанта, в которой были задействованы 1200 самолетов. Главную роль в проведении операции сыграли вооруженные силы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил главу Госпогранслужбы, а также назначил начальника СБУ.