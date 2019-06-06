Убивця в білому халаті. У Німеччині до довічного ув'язнення засудили медбрата Нільса Хегеля. Його визнали винним у вбивстіі 85 пацієнтів.

Тетяна Логунова розкаже подробиці цієї моторошної історії.

До цього судового процесу була прикута увага всієї країни. Нільса Хегеля - санітара, який працював у клініках Нижньої Саксонії, - визнали винним у вбивстві 85 пацієнтів. Це - наймасовіше вбивство в історії післявоєнної Німеччини.

Пацієнтам - Хегель вводив великі дози ліків, чим викликав зупинку серця. А потім - намагався їх реанімувати, щоб заслужити визнання колег. Здебільшого медбратові це не вдавалося. Його жертвам було від 30 до 90 років.

Сьогоднішній вирок - другий для Хегеля. Кілька років тому його вже засудили до довічного ув'язнення за звинуваченням у вбивстві шести пацієнтів. Проте родичі людей, які раптово померли в клініках Ольденбурга та Дельменхорста, де працював Хегель, інціювали нове розслідування і повторний процес.

"Я пообіцяв своїй родині, що ми не лише посадимо вбивцю за ґрати, а й притягнемо до відповідальності тих, хто не зупинив цієї серії вбивств. І дозволив злочинам статися", - зазначає Крістіaн Марбах, представник родичів жертв Нільса Хегеля.

Ідеться про колег Нільса Хегеля - медперсонал тих лікарень, де він працював. Слідчі вже зацікавилися - чому ніхто не звернув уваги на те, що на змінах Хегеля так часто помирають люди. І чому він - без санкції лікарів - мав вільний доступ до сильнодіючих препаратів.