Национальный банк Украины на 7 июня 2019 года укрепил курс гривны более чем на 13 копеек - до 26,79 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 5 июня.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2679,5094 гривны (-13,5004);

100 евро - 3018,7353 гривны (-12,7858).

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 21 копейку - до 26,91 грн/долл, курс в покупке снизился на 20 копеек - до 26,68 грн/долл.

Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн.

Также сообщалось о том, что в НБУ назвали причину сокращений субсидий в Украине.