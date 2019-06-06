Курс валют на 7 июня: гривна продолжает укрепляться [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 7 июня 2019 года укрепил курс гривны более чем на 13 копеек - до 26,79 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 5 июня.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2679,5094 гривны (-13,5004);
- 100 евро - 3018,7353 гривны (-12,7858).
В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 21 копейку - до 26,91 грн/долл, курс в покупке снизился на 20 копеек - до 26,68 грн/долл.
Раньше сообщалось о том, что Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн.
Также сообщалось о том, что в НБУ назвали причину сокращений субсидий в Украине.
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