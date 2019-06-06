Реформа освіти: Сергій Каплін закликав скасувати нові освітні норми [ Редактировать ]
Проти реформи мистецьких шкіл сьогодні біля Мінкульту протестували сотні вчителів з усіх регіонів України.
Народний депутат Сергій Каплін, який приїхав підтримати мітингувальників, переконаний - зменшення кількості музичних класів та скорочення викладачів призведе до кризи на ринку праці. Тому він звернувся до профільного міністерства і президента, щоб скасувати нові освітні норми.
"Влада, міністерство, уряд, хочуть забрати у них приміщення, забрати право на працю. Ми цього не допустимо ні за яких обставин! Комітет прийняв рішення їх підтримати, я буду підтримувати їх на акціях. Якщо в них будуть забирати робочі місця - ми будемо діяти, як завжди, радикально і серйозно. Ми будем перекривати дороги, перекривати траси, а вони, викладачі, працюють практично по всій Україні і саме головне, найважливіше, що всі батьки, чиї діти там навчаються, - усі вони підтримують позицію своїх викладачів", - наголосив Сергій Калпін, народний депутат.
"Якісь були гроші виділені на це. Хтось - "Свинарчуки" на високому рівні працюють, а у міністерстві культури - на своєму рівні. Бо гроші треба було кудись дівати, вони так і зробили, бо, ви ж бачите, скільки тут людей. Було у нас 1886 часів на дитину, а зараз 810, нема про що говорити, це 30% цих людей, які тут знаходяться - вони опиняться на вулиці", - обурений Сергій Баклан, директор музичної школи №1 у м.Києві.
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