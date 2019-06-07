Загострення в районі ООС - вночі там загинули двоє військових, ще 8 зазнали поранень. Бойовики атакували українські підрозділи у районі Новолуганського із застосуванням артилерії.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації армійці відповіли, знищивши вогневі точки противника, - повідомили у штабі Об'єднаних сил.

Попередньої доби було напружено і на Світлодарській дузі.

"З настанням темряви активізовує у рази свої дії, обстрілюють час від часу наші позиції, запускає безпілотники, веде розвідку наших позицій", - повідомив Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.