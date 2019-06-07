На Донбасі загинули військовослужбовці [ Редактировать ]
Загострення в районі ООС - вночі там загинули двоє військових, ще 8 зазнали поранень. Бойовики атакували українські підрозділи у районі Новолуганського із застосуванням артилерії.
На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації армійці відповіли, знищивши вогневі точки противника, - повідомили у штабі Об'єднаних сил.
Попередньої доби було напружено і на Світлодарській дузі.
"З настанням темряви активізовує у рази свої дії, обстрілюють час від часу наші позиції, запускає безпілотники, веде розвідку наших позицій", - повідомив Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.
по теме
Втрати на Донбасі: ворожа ракета влучила у військову вантажівку
На Донбасі загинули двоє військових - вони доправляли харчі на позиції Об'єднаних сил, поблизу Новоселівки-2
Бойовики застосували на Донбасі заборонену зброю
Внаслідок ворожих обстрілів, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення
На Донбасі зник український військовий
Під час обстрілу зник безвісти один з військовослужбовців саперної групи
На Світлодарській дузі поновилися ворожі провокації
До окупованого Дебальцевого менш ніж 10 кілометрів. Будівельною технікою тут працювати небезпечно, але військовослужбовці часу не гають
На Світлодарській дузі не припиняються ворожі обстріли
Обстріли на передовій тривають - бойовики застосували гранатомети, кулемети та озброєння бронемашин