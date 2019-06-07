Умер легендарный американский музыкант [ Редактировать ]
В США скончался легендарный американский певец Доктор Джон. Об этом сообщается на официальной странице артиста в Twitter.
На момент смерти артисту было 78 лет. "6 июня 2019 года легендарный музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, известный под профессиональным псевдонимом Доктор Джон, умер от сердечного приступа. Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный обладатель музыкальной премии Grammy, автор песен, композитор, продюсер и исполнитель создал уникальный музыкальный стиль, проникнутый духом его родного города Новый Орлеан", - говорится сообщении.
Ранее сообщалось, что умер легендарный актер Александр Кузнецов, а также умер известный украинский писатель.
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