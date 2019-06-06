На 91-м году жизни умер украинский писатель Юрий Мушкетик. Об этом в Facebook 6 июня сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.



"Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только что сообщила его дочь Леся", - написал Сидоржевский.

Юрий Мушкетик родился в Черниговской области 21 марта 1929 года. Он - автор ряда повестей и романов. За роман "Капля крови" в 1965 году получил премию Николая Островского, за роман "Позиция" - Шевченковскую премию в 1980 году. Возглавлял Национальный союз писателей Украины с 1986-го по 2001 год. В 2009 году ему было присвоено звание Героя Украины.

Раньше сообщалось о том, что умер экс-президент УЕФА. А также трагически умер знаменитый футболист.