В возрасте 59 лет умер известный российский актер Александр Кузнецов. Он известен по фильмам "Приморский бульвар" и "Джек Восьмеркин - американец". О смерти актера сообщил на своей странице в Facebook Эммануил Виторган.

"Сегодня 9 утра. Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами! Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш!!! Земля тебе пухом", - написал Эммануил Виторган.

С 2014 года актер боролся с онкологическим заболеванием и перенес несколько операций.





Ранее сообщалось, что Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали.