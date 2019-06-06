Умер легендарный актер Александр Кузнецов [ Редактировать ]
В возрасте 59 лет умер известный российский актер Александр Кузнецов. Он известен по фильмам "Приморский бульвар" и "Джек Восьмеркин - американец". О смерти актера сообщил на своей странице в Facebook Эммануил Виторган.
"Сегодня 9 утра. Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами! Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш!!! Земля тебе пухом", - написал Эммануил Виторган.
С 2014 года актер боролся с онкологическим заболеванием и перенес несколько операций.
Ранее сообщалось, что Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали.
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