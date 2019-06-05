YouTube ужесточил правила в отношении несовершеннолетних пользователей, получив новые обвинения в эксплуатации детей, передает strana.ua.

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Отмечается, что видеосервис никогда не предназначался для лиц моложе 13 лет, поэтому каждую неделю администраторы закрывают тысячи детских учетных записей. При этом всего за три месяца были удалены более 800 тыс. аккаунтов.

YouTube также обновил свою политику в отношении прямых трансляций несовершеннолетними. Теперь дети не смогут вести эфиры без сопровождения взрослых. YouTube заявляет, что может лишить права на прямую трансляцию каналы, которые не соответствуют этому правилу. Также последние месяцы YouTube отключает комментарии к видео с участием детей "для ограничения риска эксплуатации" и снижает количество рекомендованных видео с "пограничным контентом" - с участием детей в неоднозначных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в Telegram появилась важная функция, а также что Apple официально отказалась от iTunes.