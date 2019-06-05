Apple представили iOS 13: главные новшества [ Редактировать ]
Компания Apple представила новую версию операционной системы iOS 13, главными преимуществами которой стали наличие темной темы, а также улучшенная производительность, передает golos.ua.
Сообщается, что приложения в новой версии запускаются в два раза быстрее, а функция Face ID запускает устройство на 30% быстрее.
Что касается темной темы, то по словам создателей, этот режим будет доступен во всех приложениях Apple, а также может использоваться сторонними разработчиками приложений.
Пользователи могут настроить темный режим iOS 13 на автоматическое включение в установленное время или на закате. Кроме того, производитель обновил собственную клавиатуру, в которой появились свайпы.
Также, ранее Apple представила два новых продукта - обновленные iPad Air и iPad Mini. IPad Air - это 10,5-дюймовая модель, а iPad Mini имеет 7,9-дюймовый дисплей.
Ранее сообщалось, что в Telegram появилась важная функция, а также инженерам удалось заново изобрести ноутбук.
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