На Донбассе боевики устроили новые обстрелы по мирным населенным пунктам.

Как сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), что были зафиксированы обстрелы мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Сообщается, что в четверг, 6 июня, в 12 часов дня вооруженные формирования РФ осуществили обстрел участка местности вблизи населенного пункта Артема (Длинная Балка) с направления населенного пункта Обозное.

Наблюдательная группа "Станица Луганская" украинская сторона СЦКК зафиксировала воронку между населенными пунктами Артема и Петровка от выстрела ПТУР.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации. Очередной раз оккупанты показывают свое нежелание придерживаться Минских договоренностей и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта", - сообщили в ООС.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление о России касательно Донбасса.