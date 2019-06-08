Война на Донбассе: боевики обстреляли населенные пункты [ Редактировать ]
На Донбассе боевики устроили новые обстрелы по мирным населенным пунктам.
Как сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), что были зафиксированы обстрелы мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Сообщается, что в четверг, 6 июня, в 12 часов дня вооруженные формирования РФ осуществили обстрел участка местности вблизи населенного пункта Артема (Длинная Балка) с направления населенного пункта Обозное.
Наблюдательная группа "Станица Луганская" украинская сторона СЦКК зафиксировала воронку между населенными пунктами Артема и Петровка от выстрела ПТУР.
"Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации. Очередной раз оккупанты показывают свое нежелание придерживаться Минских договоренностей и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта", - сообщили в ООС.
Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление о России касательно Донбасса.
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