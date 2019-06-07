Обострение ситуации на Донбассе: Зеленский сделал заявление о России [ Редактировать ]
В пятницу ночью, 7 июня, на Донбассе боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта ситуация свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Президент выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.
"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - заявил он.
По его словам, обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня.
"Хоть бы кто отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и согласно ситуации. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - заявил Зеленский.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отправил омбудсмена по правам ребенка с важным поручением в Грузию. а также Зеленский встретился с Могерини.
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