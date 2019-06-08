Шість разів за сьогодні бойовики обстрілювали позиції наших підрозділів на Донбасі. Одного військового було поранено.

Із заборонених калібрів ворог відкривав вогонь в районі Водяного, Лебединського, Саханки та села Травневого.

Більше про ситуацію на передовій у матеріалі Геннадія Вівденка.

Роман - сам донеччанин. Родом із Бахмута. Демонструє нам наочно, чим саме щодоби обстрілюють українські позиції окупанти.

"Покемон" - такая же беда. Пристреляются - коретировщики есть и будут потом стрелять тяжелым", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України.

Наші бійці у відповідь поводяться стримано. За наказом командування, відсіч дають лише в разі прямого зіткнення. Бо ж у Мінську зараз сторони вкотре намагаються домовитися...

"Наша поведінка яка? Наблюдаем из укрытия. Ответку даем очень редко, а надо почаще. Я дома по телевизору буду наблюдать. Если я пришел - я должен что-то делать", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України.

Поряд із позицією Романа, на лінії української оборони, цієї ночі загинули двоє наших бійців. Ще восьмеро - поранені. І це велика втрата. Загалом по всьому фронту провокації не вщухають.

Боєць із позивним "Циган" провів безсонну ніч.

"Напряженно прошли сутки. Из пулеметов бьют с АГС бьют по мирному населению. Можете посмотреть - вон крыши подолбали. Мы даем отсечку, но тогда - когда начинают трогать мирное население", - наголосив позивний "Циган", військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".

Ці руїни колись були чиїмось будинком. Господар звідси виїхав, але часом навідувався.

У Верхньоторецькому російські найманці спалили вже два будинки за тиждень. Ось результат дії запалювальних куль ворога. Це вже поновити не вдасться.

Ми стали свідками варварської тактики. У фронтовому Верхньоторецькому в одну зі споруд щойно влучила міна.

"Бьют точно по крышам, чтобы дома сгорали. Россияне, скорее всего - потому что точно прицельно. Люди не могут так точно без опыта делать", - зазначив позивний "Циган", військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".

"Це робиться з метою витіснити цивільне населення, потім перейти в наступ. Вам тут хлопці нічого не "вломиться", вмиємо так, що будете бігти до самого Уралу", - наголосив позивний "Дим", військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".

І поки в Мінську вкотре шукають компроміс, тут - на фронті - загострення. Проте, лінія фронту - незмінна. Ворог не просунувся ні на метр.

"Жоден український солдат назад не піде. Тільки вперед. Це наша земля. Нашим дітям тут жити. Наша мрія - щоб війна закінчилася в нашу користь", - зазначив Олексій, військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".