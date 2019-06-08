На Донбасі не вщухають ворожі обстріли [ Редактировать ]
Шість разів за сьогодні бойовики обстрілювали позиції наших підрозділів на Донбасі. Одного військового було поранено.
Із заборонених калібрів ворог відкривав вогонь в районі Водяного, Лебединського, Саханки та села Травневого.
Більше про ситуацію на передовій у матеріалі Геннадія Вівденка.
Роман - сам донеччанин. Родом із Бахмута. Демонструє нам наочно, чим саме щодоби обстрілюють українські позиції окупанти.
"Покемон" - такая же беда. Пристреляются - коретировщики есть и будут потом стрелять тяжелым", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України.
Наші бійці у відповідь поводяться стримано. За наказом командування, відсіч дають лише в разі прямого зіткнення. Бо ж у Мінську зараз сторони вкотре намагаються домовитися...
"Наша поведінка яка? Наблюдаем из укрытия. Ответку даем очень редко, а надо почаще. Я дома по телевизору буду наблюдать. Если я пришел - я должен что-то делать", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України.
Поряд із позицією Романа, на лінії української оборони, цієї ночі загинули двоє наших бійців. Ще восьмеро - поранені. І це велика втрата. Загалом по всьому фронту провокації не вщухають.
Боєць із позивним "Циган" провів безсонну ніч.
"Напряженно прошли сутки. Из пулеметов бьют с АГС бьют по мирному населению. Можете посмотреть - вон крыши подолбали. Мы даем отсечку, но тогда - когда начинают трогать мирное население", - наголосив позивний "Циган", військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".
Ці руїни колись були чиїмось будинком. Господар звідси виїхав, але часом навідувався.
У Верхньоторецькому російські найманці спалили вже два будинки за тиждень. Ось результат дії запалювальних куль ворога. Це вже поновити не вдасться.
Ми стали свідками варварської тактики. У фронтовому Верхньоторецькому в одну зі споруд щойно влучила міна.
"Бьют точно по крышам, чтобы дома сгорали. Россияне, скорее всего - потому что точно прицельно. Люди не могут так точно без опыта делать", - зазначив позивний "Циган", військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".
"Це робиться з метою витіснити цивільне населення, потім перейти в наступ. Вам тут хлопці нічого не "вломиться", вмиємо так, що будете бігти до самого Уралу", - наголосив позивний "Дим", військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".
І поки в Мінську вкотре шукають компроміс, тут - на фронті - загострення. Проте, лінія фронту - незмінна. Ворог не просунувся ні на метр.
"Жоден український солдат назад не піде. Тільки вперед. Це наша земля. Нашим дітям тут жити. Наша мрія - щоб війна закінчилася в нашу користь", - зазначив Олексій, військовослужбовець 93 механізованої бригади "Холодний яр".
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