В пятницу, 7 июня, глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль написал заявление о выходе из состава партии Блок Петра Порошенко "Европейская Солидарность", передает пресс-служба Москаля.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность"", - говорится в заявлении.

Фото: moskal.in.ua

Ранее сообщалось, что в партии "Европейская солидарность" выбрали лидера.