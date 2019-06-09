БПП покинул еще один депутат [ Редактировать ]
В пятницу, 7 июня, глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль написал заявление о выходе из состава партии Блок Петра Порошенко "Европейская Солидарность", передает пресс-служба Москаля.
"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность"", - говорится в заявлении.
Фото: moskal.in.ua
Ранее сообщалось, что в партии "Европейская солидарность" выбрали лидера.
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