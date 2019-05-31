На съезде партии "Европейская солидарность", которая раньше называлась БПП, выбрали главу политической силы. Им стал - Петр Порошенко, передает корреспондент LIGA.net.

Ранее партию возглавлял глава Киева Виталий Кличко.

На съезде присутствует также спикер парламента Андрей Парубий.

Ранее мы писали о том, что Порошенко вступил в "Европейскую солидарность".