Настя Каменских взбудоражила глубоким декольте [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских (NK) привыкла удивлять своих фанатов пикантными фото и откровенными историями. Так, недавно звезда опубликовала в своем Instagram фото в купальник, которым восхитила поклонников.
"Но лето ведь создано и для того, чтобы им наслаждаться, не так ли? Поэтому стараюсь находить время для того, чтобы просто понежиться на солнышке и покайфовать", - подписала публикацию знаменитость.
Фото: instagram.com/kamenskux
"Самая крутая, Настюша!", "Божественно красива", "Вы крутая, так держать!", "Красотка ты", "Как можно быть такой красивой?" - не переставали восторгаться фанаты.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак заинтриговала фото без белья, а Лобода шокировала "закрытым" фото.
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