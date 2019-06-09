Известная украинская певица Настя Каменских (NK) привыкла удивлять своих фанатов пикантными фото и откровенными историями. Так, недавно звезда опубликовала в своем Instagram фото в купальник, которым восхитила поклонников.

"Но лето ведь создано и для того, чтобы им наслаждаться, не так ли? Поэтому стараюсь находить время для того, чтобы просто понежиться на солнышке и покайфовать", - подписала публикацию знаменитость.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Самая крутая, Настюша!", "Божественно красива", "Вы крутая, так держать!", "Красотка ты", "Как можно быть такой красивой?" - не переставали восторгаться фанаты.

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