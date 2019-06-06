Известная украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками в Instagram важным событием - певица снялась для популярного латиноамериканского глянца. На обложке журнала El Espacialito Настя Каменских появилась в коротком серебристом платье с глубоким декольте.

"Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ! Безумно счастлива быть на обложке El Espacialito - одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке! Дальше - больше!", - подчеркнула артистка.

Фанаты порадовались за Настю и написали в ее адрес много приятных слов: "Шикарная женщина", "Очень, очень красивая!", "Мы за тебя рады, умничка", "Красотка, Настюша!".

Ранее сообщалось, что Елена Кравец удивила поклонников фото в постели, а также Вера Брежнева похвасталась пикантными формами.