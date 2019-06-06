Каменских появилась на обложке иностранного журнала (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками в Instagram важным событием - певица снялась для популярного латиноамериканского глянца. На обложке журнала El Espacialito Настя Каменских появилась в коротком серебристом платье с глубоким декольте.
"Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ! Безумно счастлива быть на обложке El Espacialito - одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке! Дальше - больше!", - подчеркнула артистка.
¡Gracias El Especialito por la increìble portada! ¡Estoy muy feliz! 🤩💫@gustavoreyesnyc, gracias por la entrevista muy interesante y agradable 😍 Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ🤩 Безумно счатслива быть на обложке El Espacialito – одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке✨💫 Дальше – больше!😘☄ Спасибо #NKteam #NICE2CU и вам, мои поклонники, за то, что верите и поддерживаете меня 😍 #NK #Peligroso #latinPop #PeligrosoRemix
Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Фанаты порадовались за Настю и написали в ее адрес много приятных слов: "Шикарная женщина", "Очень, очень красивая!", "Мы за тебя рады, умничка", "Красотка, Настюша!".
Ранее сообщалось, что Елена Кравец удивила поклонников фото в постели, а также Вера Брежнева похвасталась пикантными формами.
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