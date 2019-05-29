Ани Лорак заинтриговала поклонников фото без белья [ Редактировать ]
Известная певица Ани Лорак заинтриговала поклонников фото без белья. Поклонники были удивленны новым откровенным образом артистки.
Фото: Instagram
На днях поп-дива опубликовала в Instagram новые снимки, на которых Каролина позирует в облегающей кофте с очень глубоким декольте. Белье под нее артистка решила не надевать и подчеркнула пышную грудь. Свой откровенный образ Ани Лорак дополнила облегающими брюками и босоножками на высоком каблуке.
Фото: Instagram
"Твое внимание бесценно. Моя любовь бесконечна", - интригующе подписала снимок певица.
Ранее Ани Лорак жестко раскритиковали за странный наряд.
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