Аграрна партія України уперше бере участь у виборах до Верховної Ради. Представників сільських громад не було в парламенті останні 15 років. Тож сьогодні у Києві відбувся 21позачерговий з'їзд аграріїв.

Про що говорили та що пообіцяли в разі перемоги? Про це у сюжеті.

Повна бойова готовність до позачергових парламентських виборів - так аргументують своє рішення йти до Верховної Ради в Аграрній партії. Кажуть, готувались протягом останніх років надретельно. А саме на місцях. Адже нині "аргарії" в трійці лідерів на всіх виборах в об’єднаних територіальних громадах. Простіше кажучи, керують там звичайні люди, а не чужі гаманці.

"Унікальність нашої політичної сили - це незалежність від будь-якого олігарха. Єдність і віра в те, що звичайні люди - лідери в кожному місті і селі разом можуть змінити країну. ми вміємо працювати, перемагати, відновлювати силу України. наша приорітетна ціль - перемога у виборах до Верховної Ради і формування сильної парламентської фракції. таким чином ми отримуємо реальні інструменти для розбудови держави", - говорить Олег Корбан, голова виборчої кампанії Аграрної партії України.

А саме - завдання номер один - це умови життя і праці. Вони, запевняють, повинні бути такими, аби люди хотіли жити, працювати та залишатися в селі. А не тікати чи то в мегаполіс, чи то взагалі їхати з України.

"Брати відповідальність для нас з вами не є чимось новим. 5 років ми здійснюємо управління територіальними громадами, своїми сільськими, селещними радами тому що, коли ми йдем до людей, ми знаємо, що людям казати. Але більше того, ми знаємо, як людям допомагати. Сьогодні ми, в процесі децентралізації, навчилися багато чого робити, але так само в процесі децентралізації ми побачили велику кількість помилок, які потрібно усувати. І сьогодні потрібно, коли будемо в Верховній Раді України, завершити процес децентралізації", - говорить Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради.

Та не тільки управлінням на місцях. Вирішуватимуть й проблеми національного рівня. А це - захист від рейдерства, будівництво доріг та стимулювання українського виробництва.

"Ми - аграрна держава. Все знищено, все продано. Залишилася тільки наша родюча українська земля, яку хочуть скупити, а нас залишити рабами на цій нашій українській землі. Це проблема. Сьогодні ми йдемо не на вибори, сьогодні ми йдемо на війну за українську незалежність і за українські землі. Зберегти українські землі, аналогів яких нема у світі - це стратегічне завдання національної безпеки України і продовольчої безпеки України, яка колись годувала весь світ", - говорить Михайло Поплавський, лідер виборчого списку Аграрної партії до Верховної Ради.

А уже після офіційної частини на брифінгу журналістам розповіли і про можливе об’єднання з політсилами.

"Ми стовідсотково плануємо бути в більшості. Ми підтримуємо на сьогоднішній день не заради більшості, ми підтримуємо лозунги обраного президента. І я думаю, що ми будемо об’єднуватися з партією "Слуга народу" в парламенті", - говорить Олег Корбан, голова виборчої кампанії Аграрної партії України.

Партія впевнена у своїй перемозі на виборах до Верховної Ради України, оскільки виправдала сподівання виборців на місцях і має великий мандат довіри.