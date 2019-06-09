Церковний скандал на Буковині. Там не вщухають суперечки довкола переходу місцевого храму під патронат ПЦУ.

Місцеві жителі переконують: церкву захопили незаконно. Більше про ситуацію - розкажуть наші журналісти.

З криками та галасом в селі Товтри розпочинається недільний ранок. Парафіяни Української православної церкви збираються на богослужіння. Та пройти до храму їм не дозволяють.

"Вони нас не пускають - засунули замок, приїхали з "Тигра", з АТО нас не запускають до нашої церкви. От, будь ласка, зайдем. Пустіть нас".

По той бік паркану юнаки із охоронної фірми. Чому прийшли до храму та від кого його охороняють не кажуть.

"Хлопці, що ви робите тут? Чому тут стоїте? ".

Але вірян це не зупиняє - недільну службу починають правити просто на вулиці перед церквою.

"Я вже служу - був настоятелем Свято-Успенської церкви села Товтри 25 років. Зараз ми не хочемо йти в церкву, ми хочемо тільки бути на території церкви. Зараз вони не пускають на територію. Людей пускають, мене не пускають для того, щоб я там служив", - говрить Іоанн Радул, настоятель громади УПЦ.

"Чоловік з дружиною не говорить, дочка з мамою. Я думаю, що це не є плюс. Нас починають ділити на москалів, на українців. Але ми знаємо, що в Бога національності нема", - говорить Володимир Статуєв, парафіянин УПЦ.

Тим часом, в самому храмі також розпочинається служба прихожан ПЦУ. Щоправда, на богослужіння йдуть, переважно, жінки. Чоловіки чергують на вулиці.

"Будь ласка, хай заходять - діти, люди. Чого боронити? Ми просто не хочемо батюшку сюди допускати", - говорить Василь Звізда, парафіянин ПЦУ.

Парафіяни ПЦУ кажуть: правити в храмі мають право. Мовляв, так вирішили сільські збори. Кілька місяців тому більшість місцевих жителів проголосувала за перехід до Православної церкви України. Вже встигли змінити статут, а також поміняли замки в дверях.

"Голосували, підписи збирали. Всі підписи по паспорту збирали. І більшість людей проголосувала за Украіну", - говорить Іван Зарицький, парафіянини ПЦУ.

Віряни ПЦУ переконують: молитися в церкві не забороняють нікому. А от в УПЦ такі дії називають рейдерським захопленням і вже подали позови до суду.

"Зараз люди, які знаходяться в храмі, зробили перереєстрацію. Яким чином зроблена перереєстрація - ми не можемо пояснити. Який нотаріус завірив, хто підписав ці документи? Зараз ми надіємося тільки на справедливий суд", - говорить Людмила Чернецька, парафіянка УПЦ.

Громадські активісти переконані - у селі Товтри відбулося справжнє рейдерське захоплення храму.

"Приміщення храму було незаконно зареєстровано з Української православної до православної церкви україни. То є грубе порушення прав та свобод вірян. Місцева влада фактично очолює всі рейдерські захоплення. Всі матеріали зафіксовані та передані до національної поліції", - говорить Руслан Лінда голова ГО "Вільний вибір громади".

Скільки ще триватимуть протистояння в Товтрах - невідомо. Домовитися сторонам поки не вдалося. Тим часом, у селі чергують співробітники поліції на випадок провокацій. А віряни УПЦ готуються до молитовних стоянь.