Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на вакантную должность судьи в Европейский суд по правам человека от Украины для выполнения Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента страны.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины (прилагается).

2. Образовать Комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины (далее - Комиссия) и утвердить ее персональный состав (прилагается).

3. Ликвидировать конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины, образованную Указом президента Украины от 4 апреля 2019 № 100 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".

4. Объявить конкурс по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

5. Комиссии обеспечить проведение конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

6. Министерству иностранных дел Украины обеспечить:

проведение тестирования участников конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины относительно определения уровня владения ими официальных языках Совета Европы;

внесение в установленном порядке в Совет Европы по результатам проведения конкурса списка кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

7. Признать утратившими силу:

Указ президента Украины от 1 ноября 2007 года № 1043 "О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины";

Указ президента Украины от 4 апреля 2019 № 100 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".

8. Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа президента.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области. А также президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенка с должности.