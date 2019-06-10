Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области [ Редактировать ]
В понедельник, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области Василия Бедрия. Об этом сообщает пресс-служба АП.
"Освободить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области", - говорится в указе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенка с должности.
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