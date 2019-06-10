І знову Гаага - там сьогодні почалися слухання щодо чергового позову України проти Росії.

Цього разу справа стосується морського права в Чорному та Азовському морях, а також Керченській протоці. У перший день слухань свої аргументи, традиційно, зачитує Росія.

Стежила і розкаже більше - Олена Абрамович.

Справа інша, та аргументи і тактика у Росії - ті ж самі. Як і на слуханнях минулого тижня стосовно фінансування тероризму та порушення прав людини у Криму, російський представник наполягає:

"Заявлені питання - не підпадають під юрисдикцію суду. Мовляв, насправді цей позов стосується не навігації у морі, а територіальної суперечки Росії та України, яка далека від конвенції ООН з морського права".

Українська сторона подала цей позов у 2016 році, аби притягнути до відповідальності Росію за порушення в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. Це, як будівництво Керченського мосту та перешкоджання навігації, так і використання українських корисних копалин, і - з рештою - незаконний вилов риби.

Розглядати ці питання Росія не бачить сенсу.

"Звинувачення України, що Росія інтегрувала Крим заради експлуатації українських ресурсів у навколишніх водах не відповідає реальності", - заявив Дмитро Лобач, представник Росії в суді, посол із особливих доручень МЗС РФ.

Представник України Олена Зеркаль переконана: Москва робить усе, аби затягнути процес. Оскаржує юрисдикцію суду, щоб уникнути розгляду справи по суті і відповідальності, в тому числі за анексію Криму.

"Росія намагається поставити під сумнів український суверенітет в Криму. Ніби з процедурних мотивів Росія намагається надати хоч якоїсь ваги своїм аргументам щодо Криму. Слухаючи усі аргументи Росії слід пам'ятати, одне: Крим - це Україна", - наголосила Олена Зеркаль, представниця України в суді, заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції.

Українська сторона наводитиме свої аргументи у суді уже завтра. А в четвер та п'ятницю сторони матимуть змогу ще раз висловити свої позиції.

Тим часом, Москва ігнорує інші рішення міжнародних судів у суперечках з Києвом. Так, наприклад, там уже заявили, що не збираються виконувати зобов'язання звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків. Таку вимогу Міжнародного трибуналу з морського права поставив 25 травня.