В Гаазі розглядають позов України проти Росії [ Редактировать ]
І знову Гаага - там сьогодні почалися слухання щодо чергового позову України проти Росії.
Цього разу справа стосується морського права в Чорному та Азовському морях, а також Керченській протоці. У перший день слухань свої аргументи, традиційно, зачитує Росія.
Стежила і розкаже більше - Олена Абрамович.
Справа інша, та аргументи і тактика у Росії - ті ж самі. Як і на слуханнях минулого тижня стосовно фінансування тероризму та порушення прав людини у Криму, російський представник наполягає:
"Заявлені питання - не підпадають під юрисдикцію суду. Мовляв, насправді цей позов стосується не навігації у морі, а територіальної суперечки Росії та України, яка далека від конвенції ООН з морського права".
Українська сторона подала цей позов у 2016 році, аби притягнути до відповідальності Росію за порушення в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. Це, як будівництво Керченського мосту та перешкоджання навігації, так і використання українських корисних копалин, і - з рештою - незаконний вилов риби.
Розглядати ці питання Росія не бачить сенсу.
"Звинувачення України, що Росія інтегрувала Крим заради експлуатації українських ресурсів у навколишніх водах не відповідає реальності", - заявив Дмитро Лобач, представник Росії в суді, посол із особливих доручень МЗС РФ.
Представник України Олена Зеркаль переконана: Москва робить усе, аби затягнути процес. Оскаржує юрисдикцію суду, щоб уникнути розгляду справи по суті і відповідальності, в тому числі за анексію Криму.
"Росія намагається поставити під сумнів український суверенітет в Криму. Ніби з процедурних мотивів Росія намагається надати хоч якоїсь ваги своїм аргументам щодо Криму. Слухаючи усі аргументи Росії слід пам'ятати, одне: Крим - це Україна", - наголосила Олена Зеркаль, представниця України в суді, заступниця міністра закордонних справ з питань євроінтеграції.
Українська сторона наводитиме свої аргументи у суді уже завтра. А в четвер та п'ятницю сторони матимуть змогу ще раз висловити свої позиції.
Тим часом, Москва ігнорує інші рішення міжнародних судів у суперечках з Києвом. Так, наприклад, там уже заявили, що не збираються виконувати зобов'язання звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків. Таку вимогу Міжнародного трибуналу з морського права поставив 25 травня.
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