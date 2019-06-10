У Верховній Раді хочуть посилити відповідальність за проведення "двійників" відомих політиків у виборчах списках.

Нагадаю, днями Одесу сколихнув черговий виборчий скандал. Більше - у матеріалі.

Однофамільці, люди з тими ж ініціалами, чи взагалі - охочі повністю змінити свою особистість аби відібрати голоси у когось з політиків.

Новий скандал більш ніж за місяць до виборів спалахнув в Одесі. Тут, на 138 виборчому окрузі у народного депутата Івана Фурсіна з'явився "двійник". Мешканець міста 29-річний Віктор Дегтярьов вирішив змінити ім'я та прізвище і одразу ж подав документи до Центрвиборчкому.

"Это схема по отъему голосов у настоящего Ивана Фурсина. Это манипулирование законом, манипулирование голосами - чтобы у меня голосов стало меньше. Это свидетельствует о том, что традиционными методами, которыми ведется избирательная кампания, никто не собирается побеждать на этих выборах", - наголосив Іван Фурсін, народний депутат, "Воля народу".

Саме тут, за даними ЗМІ, проживає двійник народного депутата. Про нову особистість та політичні амбіції свого сусіда мешканці не чули.

"Он здесь прописан и проживает здесь"

Вдома нікого немає. Нещодавно разом з батьками Віктор Дегтярьов начебто переїхав.

"Уехали, перебрались на квартиру"

Державній міграційній службі кажуть - "двійника" депутата пам'ятають:

"Оплачувала термінове виготовлення паспорту за 7 робочих днів. На сьогоднішній день, цей громадянин змінюючи ім'я, прізвище - законодавства не порушує", - зазначила Олена Погребняк, начальник головного управління Державної міграційної служби в Одеській області.

Бо закони такі, нарікають чиновники. І нагадують - на минулих виборах у парламент зареєстрували 44 Дарти Вейдери. Відмовити - неможливо.

"Це фарс щодо зневаження до самого процесу вибору, щодо виборців, яких вважають за ідіотів. Це зневага, в першу чергу, до самих виборців і вони повинні розуміти, - але це наша думка, а виборці можуть переплутати у бюлетені", - наголосила Олена Погребняк, начальник головного управління Державної міграційної служби в Одеській області.

У Європі та навіть в Росії це питання вже давно врегулювали, а Україна і досі живе старими радянськими нормами, кажуть юристи.

"Следовало бы добавить дополнительную информацию в избирательный бюллетень, где указывать предыдущую фамилию, имя, отчество такого лица, такого кандидата. Если, например, эти изменения были сделаны в течение последнего года до непосредственно даты голосования - это бы дало избирателю возможность дополнительно ориентироваться в таких подлых манипуляциях", - заявив Роман Марченко, адвокат, заслужений юрист України.

Подібні маніпуляції вже засудили і в одеському Комітеті виборців України. Там появу двійника депутата назвали чорною технологією. Та частина парламенту у змінах до законодавства може бути просто не зацікавлена, - каже справжній Іван Фурсін. Адже це закриє шляхи для маніпуляцій.

Попри це, вже найближчим часом разом з колегами депутат обіцяє подати відповідні правки.

"Часть политической элиты, наверное, заинтересована в том - чтобы такие схемы сохранились, чтобы можно было вмешиваться в избирательный процесс. Поскольку Избирательный Кодекс будет скоро рассматриваться - несколько недель, - то логично внести туда изменения. И я думаю, что я и группа депутатов обратятся с тем, чтобы внести соответствующие изменения, чтобы такие "двойники" не появлялись", - підкреслив Іван Фурсін, народний депутат, "Воля народу".

Поки що ж свою честь та гідність народний депутат планує відстоювати в суді - вже направив позов і звернувся до правоохоронних органів.