Своїх кандидатів на виборах до Ради назвали і на з'їзді "Опозиційної платформи - За життя". А також оприлюднили основні пункти передвиборчої програми.

Більше розкаже Юлія Жешко.

План підвищення якості життя українців оприлюднили на з'їзді партії "Опозиційна платформа - За життя". Принципи, керуючись якими політсила має йти на парламентські вибори, - залишились незмінними.

"Мы дадим ответы на все вопросы, которые их волнуют. На все вопросы, которые они нам ставят, когда мы приезжаем к ним и ставят открыто. Мы принесем в страну мир. Мы улучшим жизнь людей. Мы восстановим стабильность, мы сделаем все, что они хотят видеть в стране, потому что мы знаем, как это делать, - в отличии, от многих", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

У керівництві партії впевнені, що від початку конфлікту в України кроків, спрямованих на його завершення, було недостатньо. Саме тому пропонують свою концепцію миру.

"Дорогие друзья! Именно сегодня мы начинаем свой победный поход в парламент Украины. Поход не для себя, поход для того, чтобы исправить ту ситуацию, которая в нашей стране. Поход, чтобы принести мир", - наголосив Вадим Рабінович, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Разом з тим, наполягли - працювати потрібно ефективно на всіх напрямах. І однією з основних проблем є виїзд молоді за кордон. Для людей, які їдуть на заробітки, - необхідно створити умови для розвитку саме тут.

"Мы должны изменить радикальным образом экономический курс нашей страны, мы должны пересмотреть условия, которые повлекли и опустили нашу экономику ниже плинтуса - условия договора о свободной торговле с ЕС, условия вступления Украины во всемирную организацию торговли", - заявив Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Засновники "Опозиційної платформи - За життя" також зазначили, що і реалізація мирного плану, і створення умов для економічного розвитку країни - залежить від людей, які мають очолити партію.

Аби люди розуміли, хто захищатиме їхні інтереси в Парламенті, - оголосили топ-десятку партійного списку:

Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв і Тарас Козак.

До того ж, на з'їзді нагадали: віддаючи свій голос, українці мають пам'ятати - що наступним кроком буде обрання очільника уряду.

"Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть такой будущий премьер-министр. Это Юрий Бойк! Миллионы наших сограждан, я призываю вас всех - работать активно. Проводить нашу политику, объяснять людям нашу программу. Я убежден, что люди нас поддержат. Я убежден, что команда, которая собралась "Оппозиционной платформе - За жизнь", - способна построить сильную, процветающую, современную Украину! К победе, друзья!", - наголосив Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

А мільйонна підтримка "Опозиційної платформи - За життя" на президентських виборах свідчить лише про одне: довіра українців - головний мотиватор для того, щоб виконати обіцянки і покращити життя людей якомога швидше.