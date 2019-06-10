На Харківщині ремонтують дорогу "Мерефа - Лозова - Павлоград". Її не лагодили понад 30 років, траса була зруйнована вщент.

Роботи розпочалися ще навесні. Кошти виділили з державного та обласного бюджетів. На сьогодні, повністю відремонтовано 12 кілометрів, - довжина траси 160 кілометрів!

Зараз шляховики кладуть нову, посилену основу та асфальто-бетонні шари. Крім того, відновлюють шляхопроводи та мости.

"Дороги - це взагалі перше питання, яке люди задають. Ми дійсно залучаємо фінансування із державного бюджету - для того, щоби держава допомогла нам працювати і робити дороги, а також місцеві кошти, які в нас є - ми направляємо на ті дороги, які зачекались цих ремонтних робіт. Всього, в цьому році заплановано близько 100 доріг місцевих і державного значення, а також велика кількість комунальних доріг, на яких вже потрібно проводити ремонтні роботи", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.