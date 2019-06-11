В Турции в районе Бандырма туристический автобус столкнулся с автомобилем. В результате ДТП четыре человека погибли и 48 получили травмы, передает "УНН".

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Детали инцидента пока выясняются. По предварительным данным, автобус с туристами перевернулся. Известно, что трое людей погибли на месте, а четвертый скончался в больнице. Других пострадавших забрали в ближайшие медучреждения. К месту происшествия направили машины спасательных служб и полицейских.

Сообщается, что 20 пострадавших уже выписили, а 28 остались в больницах.

Ранее сообщалось, что в Польше во время крупного ДТП, в котором столкнулись семь авто, украинец пришел на помощь пострадавшим. Также что в Николаеве столкнулись микроавтобус "Газель" и минивэн Fiat Doblo.