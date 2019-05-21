В Турции на девушку упала груда кирпичей (видео) [ Редактировать ]
В турецком городе Денизли на голову девушки упала груда кирпичей, но она даже не потеряла сознания и смогла подняться при помощи прохожих, передает "Униан".
На видео видно, как по тротуару идут две девушки, и на одну из них обрушивается груда кирпичей. Пострадавшая упала, но тут же попыталась подняться.
К месту происшествия подбегают прохожие, чтобы оказать помощь и увести девушку подальше от стройки. Пострадавшую доставили в больницу университета Памуккале на западе Турции. Состояние девушки оценивается как стабильное, она находится под наблюдением врачей. По данным местных СМИ, кирпичи упали с четвертого этажа строительной площадки, предположительно, из-за ошибки рабочего.
Ранее сообщалось, что под Луганском задержали иностранца с оружием.
по теме
Под Харьковом трагически погиб рабочий
В Харьковской области во время сварочных работ упал с высоты 52-летний рабочий
Под Киевом задержали сбежавшего из психбольницы сумоиста
В Киевской области полицейские задержали обвиняемого в убийстве спортсмена-сумоиста за побег из специализированного лечебного учреждения закрытого типа
Под Киевом мужчина с вилами напал на прокурора
В Киевской области мужчина с вилами напал на соседку, которая оказалась сотрудницей прокуратуры
Под Киевом мужчина зарубил топором парня
В субботу, 11 мая в селе Белогородка Киево-Святошинского района после совместного распития алкогольных напитков 46-летний мужчина напал с топором на парня