В турецком городе Денизли на голову девушки упала груда кирпичей, но она даже не потеряла сознания и смогла подняться при помощи прохожих, передает "Униан".

На видео видно, как по тротуару идут две девушки, и на одну из них обрушивается груда кирпичей. Пострадавшая упала, но тут же попыталась подняться.

К месту происшествия подбегают прохожие, чтобы оказать помощь и увести девушку подальше от стройки. Пострадавшую доставили в больницу университета Памуккале на западе Турции. Состояние девушки оценивается как стабильное, она находится под наблюдением врачей. По данным местных СМИ, кирпичи упали с четвертого этажа строительной площадки, предположительно, из-за ошибки рабочего.

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