Во вторник, 11 июня, президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко. Указы касались назначения членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко. Документы были опубликованы на сайте президента.

Также Зеленский издал указ №357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.