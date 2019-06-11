Зеленский отменил назначения членов ВСП [ Редактировать ]
Во вторник, 11 июня, президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко. Указы касались назначения членами Высшего совета правосудия Михаила Исакова и Андрея Василенко. Документы были опубликованы на сайте президента.
Также Зеленский издал указ №357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.
Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.
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