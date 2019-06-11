Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцыка и уполномочил его заместителя Сергея Борзова временно исполнять его обязанности. Об этом говорится в указах на сайте президента.

"Уволить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", - сказано в документе.

Читайте также Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области

Также президент уволил Евгения Сарнацкого с поста заместителя руководителя Госуправделами "согласно с поданным им заявлением".

Также в Госуправлении остался работать заместитель руководителя Сергей Прилипко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенка с должности.