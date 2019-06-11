Зеленский уволил руководство Госуправделами [ Редактировать ]
Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцыка и уполномочил его заместителя Сергея Борзова временно исполнять его обязанности. Об этом говорится в указах на сайте президента.
"Уволить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", - сказано в документе.
Также президент уволил Евгения Сарнацкого с поста заместителя руководителя Госуправделами "согласно с поданным им заявлением".
Также в Госуправлении остался работать заместитель руководителя Сергей Прилипко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенка с должности.
по теме
Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области
В понедельник, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ в Ривненской области
Роспуск Рады: о чем говорил президент на заседании КСУ
Во вторник, 11 июня, Конституционный суд рассматривает роспуск Верховной Рады
Роспуск Верховной Рады: Зеленский приехал на заседание КСУ
Во вторник, 11 июня, Конституционный суд будет рассматривать роспуск Верховной Рады
Задолженности горнякам: у Зеленского сделали важное заявление
Мендель прокомментировала ситуацию, сложившуюся с задолженностями горнякам
Увольнение губернаторов: у Зеленского сделали важное заявление
Мендель сделала важное заявление по поводу увольнения губернаторов всех областей