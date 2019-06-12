У в’язницях окупованого Донбасу вербують арештантів [ Редактировать ]
Контррозвідка СБУ викрила чергові спроби вербування засуджених, що прибули відбувати покарання до українських в'язниць.
Керівництво тюрем на окупованій території погоджувалося віддати лише тих, хто підписував зобов'язання про співпрацю. Після звільнення вони мали збирати інформацію про дислокацію українських військових підрозділів.
Щоби змусити арештантів до протиправної діяльності, бойовики знущалися з них. Особливо жорстоко - з тих, хто мав проукраїнську позицію.
Нагадаємо, 24 травня поблизу Щастя на Луганщині українській стороні передали 60 засуджених. Із 2014 року - вже майже 500.
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