Зеленский назначил Абромавичуса членом Набсовета "Укроборопрома" [ Редактировать ]
В среду, 12 июня, президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ появился в указе на сайте главы государства.
Отмечается, что такое решение было принято "в связи с окончанием срока полномочий членов наблюдательного совета Я.Скалько, И.Черкасского".
Айварас Абромавичус - литовский и украинский бизнесмен, совладелец и один из управляющих шведской инвесткомпании East Capital. Бывший министр экономического развития и торговли. Абромавичус объявил о своей отставке в феврале 2016 года. Он жаловался, что бизнес-партнер тогдашнего президента Петра Порошенко, народный депутат Игорь Кононенко, блокирует работу министерства.
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