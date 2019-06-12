В среду, 12 июня, президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Соответствующий указ появился в указе на сайте главы государства.

Отмечается, что такое решение было принято "в связи с окончанием срока полномочий членов наблюдательного совета Я.Скалько, И.Черкасского".

Айварас Абромавичус - литовский и украинский бизнесмен, совладелец и один из управляющих шведской инвесткомпании East Capital. Бывший министр экономического развития и торговли. Абромавичус объявил о своей отставке в феврале 2016 года. Он жаловался, что бизнес-партнер тогдашнего президента Петра Порошенко, народный депутат Игорь Кононенко, блокирует работу министерства.

Ранее Зеленский подписал 15 указов на увольнения губернаторов. А в Кабмине анонсировали назначение новых глав ОГА