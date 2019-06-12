В среду, 12 июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций.

А представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус пообещал, что назначение будет быстрым.

"Я думаю, в ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам, и, если бы Кабинет министров оперативно обработал, на следующем Кабмине были бы соответствующие представления, то это было бы очень хорошо", - отметил Герус.

Глава правительства Владимир Гройсман напомнил процедуру назначения глав ОГА, которая предполагает представление Кабинета министров за подписью премьер-министра президенту на назначение.

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"Это двойная процедура. Которая говорит о том, что они двойного подчинения: правительству и президенту. Я глубоко убежден, что у нас здесь разногласий с президентом нет, чтобы поставить им задачи эффективно и качественно работать", - сказал премьер.

Также Гройсман подчеркнул важность выполнения ранее поставленных задач правительства временно исполняющими обязанности губернаторов.

"Действительно после выборов президента председатели ОГА слагают свои полномочия. Но я подчеркиваю: остаются заместители этих голов. Я хочу передать им "привет" и сказать, чтобы не расслаблялись. Потому что очень быстро приведу в тонус", - предостерег премьер.

По словам Гройсмана, правительство ставит задачи, которые под силу реализовать.

"Я не привык ни жаловаться, ни разводить руками, а ставить реалистичные задачи", - сказал премьер.

Он поручил чиновникам мониторить ситуацию по каждой области.

Ранее Зеленский подписал 15 указов на увольнения губернаторов.