В Кабмине анонсировали назначение новых глав ОГА [ Редактировать ]
В среду, 12 июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций.
А представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус пообещал, что назначение будет быстрым.
"Я думаю, в ближайшее время будут кандидатуры по губернаторам, и, если бы Кабинет министров оперативно обработал, на следующем Кабмине были бы соответствующие представления, то это было бы очень хорошо", - отметил Герус.
Глава правительства Владимир Гройсман напомнил процедуру назначения глав ОГА, которая предполагает представление Кабинета министров за подписью премьер-министра президенту на назначение.
"Это двойная процедура. Которая говорит о том, что они двойного подчинения: правительству и президенту. Я глубоко убежден, что у нас здесь разногласий с президентом нет, чтобы поставить им задачи эффективно и качественно работать", - сказал премьер.
Также Гройсман подчеркнул важность выполнения ранее поставленных задач правительства временно исполняющими обязанности губернаторов.
"Действительно после выборов президента председатели ОГА слагают свои полномочия. Но я подчеркиваю: остаются заместители этих голов. Я хочу передать им "привет" и сказать, чтобы не расслаблялись. Потому что очень быстро приведу в тонус", - предостерег премьер.
По словам Гройсмана, правительство ставит задачи, которые под силу реализовать.
"Я не привык ни жаловаться, ни разводить руками, а ставить реалистичные задачи", - сказал премьер.
Он поручил чиновникам мониторить ситуацию по каждой области.
Ранее Зеленский подписал 15 указов на увольнения губернаторов.
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