Президент Украины Владимир Зеленский издал 15 новых указов. Все они опубликованы на сайте президента Украины. Указы касаются увольнения глав областных государственных администраций по всей территории страны.

Президент постановил уволить:

Савченко с должности председателя Волынской областной государственной администрации

Москаля с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации

Брыля с должности председателя Запорожской областной государственной администрации

Гончарука с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации

Терещука с должности председателя Киевской областной государственной администрации

Кузьменко с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации

Лозового с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации

Мисника с должности председателя Черниговской областной государственной администрации

Освободить БутрияДмитрия Стефановича от временного исполнения обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации

Синютки с должности председателя Львовской областной государственной администрации

Савченко с должности председателя Николаевской областной государственной администрации

Освободить Паращенко Сергея Владимировича от временного исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации

Освободить Товстого Романа Ивановича от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской областной государственной администрации

Клочко с должности председателя Сумской областной государственной администрации

Барни с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации

Раньше сообщалось о том, что что Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.