Увольнения губернаторов: Зеленский подписал 15 указов [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский издал 15 новых указов. Все они опубликованы на сайте президента Украины. Указы касаются увольнения глав областных государственных администраций по всей территории страны.
Президент постановил уволить:
- Савченко с должности председателя Волынской областной государственной администрации
- Москаля с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации
- Брыля с должности председателя Запорожской областной государственной администрации
- Гончарука с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации
- Терещука с должности председателя Киевской областной государственной администрации
- Кузьменко с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации
- Лозового с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации
- Мисника с должности председателя Черниговской областной государственной администрации
- Освободить БутрияДмитрия Стефановича от временного исполнения обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации
- Синютки с должности председателя Львовской областной государственной администрации
- Савченко с должности председателя Николаевской областной государственной администрации
- Освободить Паращенко Сергея Владимировича от временного исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации
- Освободить Товстого Романа Ивановича от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской областной государственной администрации
- Клочко с должности председателя Сумской областной государственной администрации
- Барни с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации
Раньше сообщалось о том, что что Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.
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