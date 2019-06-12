Шотландія розпочала переговори з Євросоюзом [ Редактировать ]
Единбургу з Лондоном не по дорозі на вихід з ЄС. Прем'єр-міністр Шотландії гостро розкритикувала британський уряд за політичну кризу через "брекзит", і сама подалася до Брюсселю на переговори. Про що Нікола Стерджен домовлялася з лідерами ЄС - за спиною у Терези Мей? Дивіться далі.
Без офіційної підтримки Лондона, покладаючись на власні сили і зі своїми інтересами прибула Нікола Стерджен у Брюссель. Прем'єрка Шотландії неухильно дотримується позиції - її країна повинна лишитися у Євросоюзі. Референдум 2016 року про вихід сполученого королівства з ЄС був помилкою.
"Зараз складно будь-що розібрати у справах Великої Британії, але одне точно зрозуміло - мало хто в 2016 році голосував за той хаос, який нині відбувається. І що саме передбачає "брекзит", тоді не було відомо. За цих обставин було б демократично перевірити, чи по всій Британії люди готові і далі підтримувати вихід королівства з ЄС", - говорить Нікола Стерджен, прем'єр-міністр Шотландії.
Голова шотландського уряду не лише цікавиться думкою британців щодо "брекзиту", а й не проти провести ще один референдум про вихід самої Шотландії зі складу королівства. Візит Стерджен в ЄС відбувся на тлі початку прем'єрської кампанії у Лондоні. Тереза Мей, тричі зазнавши поразки в парламенті зі своєю угодою про "брекзит", іде з посади. На її місце офіційно претендують 10 кандидатів, усі з різним баченням на вирішення проблеми з "брекзитом". Голова шотландського уряду не змарнувала нагоди випустила шпильку з цього приводу.
"Жоден з охочих очолити Консервативну партію - навіть уявити складно, що хтось хоче її очолити, але це вже інша тема - жоден з охочих очолити Консервативну партію не розглядає варіанту членства в ЄС за моделлю, наприклад, Норвегії", - говорить Нікола Стерджен прем'єр-міністр Шотландії.
У Брюсселі і справді обіцянки багатьох кандидатів передомовитися з ЄС виглядають наївними. Останній коментар президента Єврокомісії це підтверджує. Брюссель втомився домовлятися.
"Угоду про вихід переглядати не будемо. Консервативна партія вирішила вибрати нового прем'єр-міністра. І ми будемо з ним працювати, як працювали і з попереднім. Це був не наш вибір. І нашої думки ніхто не питав", - говорить Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії.
Поки Лондон вирішує, хто і як виводитиме Велику Британію з Євросоюзу, парламент Шотландії готує документи про оголошення нового референдуму про незалежність. За даними шотландських ЗМІ, голосування може відбутися в кінці року.
по теме
НАТО, Польща та плагіат: подробиці візиту Володимира Зеленського до Брюсселя
Свій перший закордонний візит як президент Володимир Зеленський здійснив до столиці Євросоюзу. Звісно, це символічний вибір, що має засвідчити незмінність зовнішнього напрямку
Євросоюз може ще раз відтермінувати "Брекзит"
У Євросоюзі готові ще раз відтермінувати дату "Брекзиту" незважаючи на те, хто стане новим британським прем'єром. Про це повідомляє видання Таймс із посиланням на європейського високопосадовця
Україна зберігає курс на ЄС та НАТО - Володимир Зеленський
Український президент поспілкується з Верховним представником ЄС Федерікою Могеріні та очільником Євроради Дональдом Туском
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю з першим закордонним візитом
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом
Євросоюз продовжить антиросійські санкції
ЄС має намір продовжити антиросійські санкції через анексію Криму ще на рік. За інформацією агентства Bloomberg, з такою пропозицією виступила очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні