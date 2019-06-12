Стан українських доріг сьогодні вкотре обговорювали на засіданні уряду. Доповідав керівник "Укравтодору" - Славомир Новак. Прем'єр Володимир Гройсман повідомив: уже збудовано майже 7 тисяч кілометрів автошляхів. Але зауважив, більше уваги варто звертати на капремонт доріг районного значення.

"Славік, скажи будь-ласка, в ями потрапляєш? Колеса міняєш?"

Саме так анонсував виступ керівника "автодору" Славоміра Новака на черговому засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він поскаржився керівникові держагентства автомобільних доріг України на те, що недавно втратив два автомобільні колеса.

"Я абсолютний реаліст, знаю стан українських доріг. Більше того їжджу по цим дорогам, більше того - точно также, по неремонтованим дорогам їжджу і потрапляю в вибоїни, іноді доводиться і колеса міняти. Я все розумію", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Тим не менше в уряді кажуть - роблять все можливе аби зменшити кількість неякісних доріг у країні. Додають, за час роботи уряду Володимира Гройсмана відремонтували 6800 кілометрів доріг. Це здебільшого автомагістралі. Прем'єр запевняє - у наступні три роки усі обласні центри будуть з'єднані якісними шляхами. Крім того, уряд стимулюватиме місцеву владу прокладати дороги між районними центрами.

"Філософія полягає в тому, що людина, яка проживає в місті, в селі, в селищі в об'єднаній громаді вона має вийти з свого будинку отримати нормальний тротуар нормальну дорогу має бути нормальне з'єднання між районними центрами бо там величезна сьогодні проблема і далі між обласними центрами. Між областями і також вихід на транснаціональний коридор", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

В уряді звітують: на ремонт доріг у дорожньому фонді на 2019 рік передбачено 50 мільярдів гривень. Це кошти для доріг місцевого та державного значення. Така сума рекордна за всі роки незалежності України. Станом на сьогоднішній день витратили вже близько чотирьох з половиною мільярдів гривень.

Володимир Гройсман також обурився рішенням Баришівського райсуду Київської області призупинити дію ліцензії одного з лоукостерів.

"Поважаючи судову гілку влади хочу сказати шо в деяких індивідумів є абсолютно чіткий конфлікт з здоровим глуздом і з законом взагалі в Україні. Одним розчерком пера отак просто взяти зупинити. Призупинити, ні по суті справу не розглянули нічого просто взяли і зупинили. Я от читаю інформацію авіакомпанії - вони пишуть що позивач навіть не був ніколи їхнім клієнтом", - заявив Володимир Гройсман.

Поверненням авіаційної монополії називає міністр інфраструктури Володимир Омелян призупинення ліцензії українського лоукостера, а прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив боротися з судовим "свавіллям".