Сергій Каплін закликав владу виплатити шахтарям заборгованості по зарплаті [ Редактировать ]
Часу до кінця цього дня. Саме стільки на виплату заборогованості по зарплаті дали шахтарі урядові і президенту. І якщо грошей не буде гірники Львівщини погрожують йти колонною на Київ. До них готові приєднатися шахтарі з Донецької і Луганської областей. За даними гірників, заборгованість по "Львіввугіллю" складає більш ніж 200 млн грн. Питання виплати зарплат піднімуть і на профільному парламентському комітеті. Про що заявив його очільник Сергій Каплін.
"В нашому паливному балансі є вугілля і ми повинні його добувати і я знаю точно, вивчав це питання, що ми можемо підняти на високий рівень вуглевидобувну галузь, створити єдину компанію, провести аналіз і аудит розвіданих пластів вугілля, модернизувати систему. Комітет з питань соціальної політики виносить негайно на розгляд питання подолання проблеми шахтарів і доб'ється з шахтарями зарплати і наведення порядку у відносинах між владою і простим шахтарем і я переконаний, що президент не просто може, а зобов'язаний - це його пряма передвиборча обіцянка стати на бік шахтарів", - говорить Сергій Каплін, народний депутат України, в.о. голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики.
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