Новітнє обладнання та можливість приймати більше сорока паціентів. В центральній лікарні Фастова відкрили відділення гемодіалізу. Відтепер більше двадцяти хворих на ниркову недостаність зможуть лікуватися за місцем проживання. Більше деталей - в матеріалі.

Тричі на тиждень вони приїжджають сюди - до відділення гемодіалізу.

"На сьогоднішній день в нашому відділенні перебуває 24 паціента".

Загалом на реалізацію проекту витратили понад три з половиною мільйони гривень. Кошти виділили з бюджету після багаторазових запитів.

"До мене часто зверталися паціенти, щоб я саме тут у Фастові відкрив відділення гемодіалізу. Ми будували відділення понад одного року. І сюда була використана також державна субвенція. сьогодні воно відкрито, ви побачили, ми провели і відкриття і ревізію, бо воно вже працює. І побачили що паціенти дуже задоволені. Раніше паціенти вони їздили за 100 кілометрів до Білої Церкви", - говорить Руслан Сольвар, народний депутат України.

"Ну але це дуже незручно, бувало й таке, що люди в три-чотири ночі виїжджали... добиралися своїм транспортом часто. Ну ви розумієте, яке це було й фізичне, й моральне навантаження на людину", - говорить Андрій Герцун, головний лікар Фастівської Центральної районної лікарні.

Іноді паціенти після гемодіалізу залишалися ночувати в лікарнях. Зокрема й Альона. До відкриття центру, жінка їздила на цю процедуру до Білої Церкви.

"Я їхала в четверту зміну - це на 7-8 вечора. На ночну. Я з 9 вечора лежала. Чотири часа. Лежала до часу. І всьо. І там оставалась ночувати потом. А с утра додому", - говорить Альона, паціентка.

"Перекривається артеріальна магістраль".

За дев'ять років Олена Петрівна методику лікування вивчила досконало. Адже проходить процедуру тричі на тиждень. Раніше їздила у Білу Церкву, в сусідньому Василькові за лікування треба платити.

"Хто не місцевий, там немає, там треба платити. А хто має місцеву прописку, то безкоштовно. Ну в Києві також безкоштовно лікують", - говорить Олена Петрівна, паціентка.

Безплатна процедура і в новому центрі, адже всі витратні матеріали - за рахунок держави.

"Ми отримали такі апарати. Це сучасні апарати японського виробництва. До яких під'єднується бачите така система, і поступово поступає кров", - говорить Андрій Герцун, головний лікар Фастівської Центральної районної лікарні.

"Кров забирається у паціента проходить очищення через апарат. І вертається назад. Зараз я буду забирати кров".

Загалом нове відділення у Фастові може прийняти до сорока паціентів. Процедуру гемодіалізу проходять також люди із сусідніх районів.