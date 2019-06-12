Единбургу з Лондоном не по дорозі на вихід з ЄС. Прем'єр-міністр Шотландії гостро розкритикувала британський уряд за політичну кризу через брекзит, і сама подалася до Брюсселю на переговори. Про що Нікола Стерджен домовлялася з лідерами ЄС - за спиною у Терези Мей? Знає Ірина Іванова.

Без офіційної підтримки Лондона, покладаючись на власні сили і зі своїми інтересами прибула Нікола Стерджен у Брюссель. Прем'єрка Шотландії неухильно дотримується позиції - її країна повинна лишитися у Євросоюзі. Референдум 2016 року про вихід сполученого королівства з ЄС був помилкою.

"Зараз складно будь-що розібрати у справах Великої Британії, але одне точно зрозуміло - мало хто в 2016 році голосував за той хаос, який нині відбувається. І що саме передбачає "брекзит", тоді не було відомо. За цих обставин було б демократично перевірити, чи по всій Британії люди готові і далі підтримувати вихід королівства з ЄС", - говорить Нікола Стерджен, прем'єр-міністр Шотландії.

Голова шотландського уряду не лише цікавиться думкою британців щодо "брекзиту", а й не проти провести ще один референдум про вихід самої Шотландії зі складу королівства. Візит Стерджен в ЄС відбувся на тлі початку прем'єрської кампанії у Лондоні. Тереза Мей, тричі зазнавши поразки в парламенті зі своєю угодою про "брекзит", іде з посади. На її місце офіційно претендують 10 кандидатів, усі з різним баченням на вирішення проблеми з "брекзитом". Голова шотландського уряду не змарнувала нагоди випустила шпильку з цього приводу.

"Жоден з охочих очолити Консервативну партію - навіть уявити складно, що хтось хоче її очолити, але це вже інша тема - жоден з охочих очолити Консервативну партію не розглядає варіанту членства в ЄС за моделлю, наприклад, Норвегії", - говорить Нікола Стерджен прем'єр-міністр Шотландії.

У Брюсселі і справді обіцянки багатьох кандидатів передомовитися з ЄС виглядають наївними. Останній коментар президента Єврокомісії це підтверджує. Брюссель втомився домовлятися.

"Угоду про вихід переглядати не будемо. Консервативна партія вирішила вибрати нового прем'єр-міністра. І ми будемо з ним працювати, як працювали і з попереднім. Це був не наш вибір. І нашої думки ніхто не питав", - говорить Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії.

Поки Лондон вирішує, хто і як виводитиме Велику Британію з Євросоюзу, парламент Шотландії готує документи про оголошення нового референдуму про незалежність. За даними шотландських ЗМІ, голосування може відбутися в кінці року.